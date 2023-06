Karina La Princesita sorprendió con un conmovedor descargo desde sus vacaciones: "Fuera culpa y castigo"

Karina La Princesita, que hace tiempo reveló que sufre depresión, volvió a compartir a través de sus stories de Instagram sus sentimientos más profundos. Sin embargo, a diferencia de posteos anteriores, esta vez la cantante de cumbia contó que se siente mucho mejor y orgullosa de sí misma por cómo está transitando este proceso.

"Gracias tía por regalarme este viaje, tenía mucho de irme pero tengo la mente menos desordenada. Te quiero mucho", expresó, en primer lugar. Y siguió: "En tu vida siempre hiciste lo que podías con las herramientas que tenías en ese momento. Fuera culpa y castigo".

Y cerró con un sabio consejo a sus fans. "No dejes que te digan 'vos sos así y no vas a cambiar'. Los que trabajamos en nosotros mismos podemos cambiar, mejorar, aprender y evolucionar. Es más, en los momentos más de mier... si te ocupás y trabajás en eso, florecés", cerró, a corazón abierto.

LA MAMÁ DE KARINA LA PRINCESITA SE QUEBRÓ EN INTRUSOS

Empática con la angustia de Mónica, Florencia de la Ve la consoló en Intrusos: "Vos le diste un amor sano, lejos de la violencia. Eso ya te coloca en un lugar maravilloso como madre. Pero yo siempre trato de comprender qué le pasa a Karina".

Y Mónica respondió: "Lo que más me duele a mí es que ella es la mamá de todos. Hoy ella se encarga de su hija, solventa a mis hijos y esa sería mi obligación. Yo di lo que puede. Eso a mí me pesa muchísimo. Me hace mal. Yo ya estoy grande, pero he trabajado de todo, en laboratorios, subtes, lugares de comida, limpiando casas…".

"Ella se ocupa de mí, de su hermanita, de su hermano. Se ocupa de todo. Ella no tendría por qué. Es mucho", reconoció la mamá de Karina y agregó que las decepciones amorosas, como profesionales, profundizaron el malestar de su hija.