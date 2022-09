Karina La Princesita reveló cómo es la relación de Wanda Nara con sus compañeros de trabajo

El rumor de que la producción de ¿Quién es la máscara? y la conductora del programa, Natalia Oreiro, estarían enojados con Wanda Nara, sigue tomando fuerza. Y llegó a oídos de Karina La Princesita.

La producción del ciclo y Natalia se habrían ofendido con la hermana de Zaira Nara por sus constantes viajes al exterior y su supuesta falta de profesionalismo.

Luego de que la conductora aclarara que con Wanda está todo bien y que apoyan sus múltiples actividades, Karina, compañera de jurado con la empresaria, rompió el silencio.

KARINA LA PRINCESITA REVELÓ CÓMO WANDA NARA SE LLEVA CON SUS COMPAÑEROS DE ¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?

"La realidad es que yo me enteré de todo por Twitter. Acá no se sintió ese enojo que dicen o al menos a mí me lo ocultaron".

"Todos tenemos los días marcados que tenemos que venir, a veces se van cambiando y pensé que era un día más... No me enteré, no sentí nada de eso que se dijo. Acá están de re buen ánimo, incluso con ella".

"A ver, desde que contratan a una persona como ella, que es mamá, que no vive acá y demás, saben perfectamente que hay cosas que pueden pasar. Pero acá no se notó o al menos yo no me enteré si hubo enojo", aclaró Karina en LAM.

Y se despidió contando cómo se lleva con la dueña de Wanda Cosmetics.

"No es mi amiga, pero hay buena onda. No tuvimos tiempo de hablar porque tenemos muchas cosas pautadas, pero está todo bárbaro", cerró, contundente.

¡Clarito!