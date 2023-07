Karina Mazzocco salió al cruce de Jey Mammon tras sus declaraciones: "Por eso, Lucas Benvenuto es un tipo creíble"

Luego de que Jey Mammon volviera a aparecer en los medios después de todo el escándalo que despertó la denuncia de Lucas Benvenuto por abuso sexual, Karina Mazzocco tomó la palabra y fue contundente con su opinión al aire.

“Esto está muy lejos de ser un caso cerrado porque, hasta ahora, nosotros habíamos escuchado a Lucas Benvenuto y habíamos creído en él. No voy a hablar por ustedes, yo creo en Lucas Benvenuto, creo en su historia que es de terror y horror”, comenzó diciendo la conductora de A la tarde.

"A ver, por eso Lucas Benvenuto es un tipo creíble. Ese es el problema que tiene Jey porque, haya mentido o no Lucas, es creíble de ese momento hacia atrás. Y no lo digo yo, lo dice la Justicia". G-plus

“Lucas pudo presentar ante la Justicia un montón de pruebas y, de esa manera, hacer que la Justicia accionara contra un montón de delincuentes que cometieron delitos aberrantes contra niños”, agregó.

Y cerró, tajante: “A ver, por eso Lucas Benvenuto es un tipo creíble. Ese es el problema que tiene Jey porque, haya mentido o no Lucas, es creíble de ese momento hacia atrás. Y no lo digo yo, lo dice la Justicia a través de pruebas, de testeos psicológicos, psiquiátricos y de pericias de todo tipo. Lo repito: no lo digo yo, lo dice la Justicia”.

Más sobre este tema Jey Mammon a los Martín Fierro: qué dijeron los famosos sobre su asistencia a la ceremonia

LA REACCIÓN DE KARINA MAZZOCCO ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE JEY MAMMON LA LLEVE A LA JUSTICIA TRAS SU ENTREVISTA A LUCAS BENVENUTO

Luego de que se conociera que Jey Mammon le podría iniciar un juicio a ciertos medios que hablaron de la denuncia por abuso sexual que le inició Lucas Benvenuto, Karina Mazzocco (una de las conductoras que entrevistó al joven para A la tarde) rompió el silencio y se refirió a este tema.

“No me ha llegado ninguna citación, así que veremos. Pero está bien que busque Justicia. Todos necesitamos saber qué fue lo que pasó. Justo hoy hablábamos de que el tema quedó inconcluso. No puede quedar así”, comenzó diciendo Karina en una nota que dio a Socios del Espectáculo.

“De no aclararse qué pasó entre Jey y Lucas sería tremendo, una nueva falla de las autoridades que no investigaron lo suficiente cuando recibieron la denuncia de Benvenuto”, agregó, firme con su pensamiento.

"NO ME HA LLEGADO NINGUNA CITACIÓN, ASÍ QUE VEREMOS. PERO ESTÁ BIEN QUE BUSQUE JUSTICIA. TODOS NECESITAMOS SABER QUÉ FUE LO QUE PASÓ. JUSTO HOY HABLÁBAMOS DE QUE EL TEMA QUEDÓ INCONCLUSO. NO PUEDE QUEDAR ASÍ". G-plus

“Es realmente muy triste toda esta situación. Todo quedó en un ‘ni’. Y esto es injusto también para nosotros , que estamos tratando de ver qué pasó, cómo sigue la vida de estos individuos de acá en adelante.”, continuó, muy movilizada.

"NO LO VI, PERO NO ME HAGO CARGO DE QUE MI NOMBRE ESTÉ AHÍ BARAJADO. NO HABLÓ PUNTUALMENTE DE MÍ NI DE MI PROGRAMA. SI LLEGA A SUCEDER, TRABAJO EN AMÉRICA Y AMÉRICA RESPALDARÁ LA SITUACIÓN". G-plus

Y sobre la cifra millonaria que estaría en juego en la causa que encabezaría Jey, Mazzocco cerró: “No lo vi, pero no me hago cargo de que mi nombre esté ahí barajado. No habló puntualmente de mí ni de mi programa. Si llega a suceder, trabajo en América y América respaldará la situación”.