Julieta Poggio sembró rumores de crisis con Lucca Bardelli: “No nos estamos viendo mucho”

La siguiente pregunta sembró más dudas: "¿Pensás irte a vivir con él?": “Ahora estoy en mi casa, con mis perros y mi familia. En este momento, me hace re bien tener el apoyo de ellos, me acompañan en todo. Por ahora me voy a quedar”, dijo Poggio.

Costa, integrante del programa de Verónica Lozano en Telefe, se dio cuenta de la incomodidad de Julieta y le pidió disculpas: "“Ay, metí la pata”. Más sobre este tema "Es el mejor del mundo": Julieta Poggio le dedicó un tierno piropo a Marcos Ginocchio JUARIU INCOMODÓ A JULIETA POGGIO AL PREGUNTARLE POR SU NOVIO En el mismo programa, Juariu comentó que no veía "likes" ni comentarios entre Poggio y Bardelli en sus cuentas de Instagram. Ante esto, Julieta prefirió el silencio..