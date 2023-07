Julieta Poggio se habría enfurecido con Lucca Bardelli por su nuevo romance: "Rapidito"

Julieta Poggio habría reaccionado enojadísima al romance de su ex, Lucca Bardelli, con Candela Lecce, vinculada a Mauro Icardi, a menos de dos meses de haber anunciado su separación.

"Se pudrió todo. Aparentemente, por lo que me cuentan, a Julieta no le gustó nada que su ex ya esté con alguien a casi dos meses de la separación, me dijeron que ella le escribió un mensaje muy enojada y desilusionada", contó Juan Etchegoyen en Mitre Live, quien había dado la noticia del romance entre Lucca y Candela.

Además, sumó la tremenda frase que Juli le habría dicho a su ex en ese mensaje. "Le habría preguntado si era cierto todo lo que había trascendido en este programa y luego ante la afirmación de Lucca le habría dicho ‘rapidito me superaste’", sentenció, preciso.

CANDE LECCE CONTÓ CÓMO CONOCIÓ A LUCCA BARDELLI

Cande Lecce contó en diálogo con Ciudad cómo conoció a Lucca Bardelli, recientemente separado de Julieta Poggio.

“Estamos muy bien, nos conocimos en un canal de televisión, hace unos días coincidimos ahí”, dijo la mediática ante los rumores de romance con Bardelli.