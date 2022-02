Jujuy Jiménez recibió fuertes críticas por posar en bikini con un caballo: "No es un objeto"

En medio de su alegría por su pleno romance con Bautista Bello, Sofía "Jujuy" Jiménez posteó una secuencia de fotos montando a caballo que desató el enojo de muchos usuarios de Instagram.

¿Qué pasó? La modelo se subió al animal y se sacó una secuencia de fotos. Acto seguido, las compartió en la red social remarcando que si bien no es muy "animalera" el animal tocó una fibra íntima suya.

"Este finde me hice un nuevo amigo. No soy muy animalera pero reconozco que cada vez que me conecto con algún animal me regala algo distinto", expresó Jujuy.

Jujuy: "No soy muy animalera pero reconozco que cada vez que me conecto con algún animal me regala algo distinto" G-plus

"Los caballos, por ejemplo, me transmiten mucha paz; me tranquilizan y hacen que encuentre ese equilibrio sintiéndonos... Es hermoso", contó.

LAS FUERTES CRÍTICAS A JUJUY JIMÉNEZ POR SUS FOTOS A CABALLO

Al verla posando en bikini arriba del equino, fueron muchos los seguidores la criticaron y le dedicaron fuertes mensajes.

"Dejen al animal en paz", "Che, madurá amiga, no es un sillón", "¿Estás cómoda acostada en la columna del caballo? ¿Eso es respeto y conexión? No es un objeto. Dejemos libres a los animales. Esa es la única base de conexión. El respeto. No comparto para nada está publicación", fueron algunos de los contundentes comentarios que recibió.

¡No gustó!