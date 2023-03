Juan Etchegoyen le respondió a Mauro Icardi y fue por más: "Cuento un 5% de lo que me llega de él"

Después de un romántico posteo por sus 10 años y una foto muy hot de Wanda Nara casi desnuda en la cama, Mauro Icardi atacó al periodista Juan Etchegoyen desde sus redes por ironizar con su reconciliación. La respuesta no tardó en llegar.

“Me llama la atención que lo enoje una opinión porque no deja de ser mi red social, no estaba contando una información. Lo otro, que me llama poderosamente la atención, es que yo sea tan importante en la vida de Icardi que me dedique un posteo diciendo que miento y si yo miento, que él se enoje tanto”, lanzó, en Nosotros a la mañana.

“Yo creo que lo que dice Icardi habla más de él que de mí. Ellos, y sumo a Wanda, están jugando un jueguito mediático hace rato del cual yo no formo parte. A mí me va llegando información y la cuento. Estás muy enojado con la vida, Mauro”, se despachó con todo el panelista.

FUERTE RESPUESTA DE JUAN ETCHEGOYEN CONTRA MAURO ICARDI

Pero no fue todo. “Enojarte con un periodista por algo que dice, estando en Turquía, ganando millones de euros… Es rarísimo, pero lo entiendo”, lanzó, punzante sobre los escándalos de pareja que tuvo.

“Por ahí te dan más ganas de aparecer en los portales que de seguir jugando al fútbol”, chicaneó al jugador del Galatasaray.

“No se banca un cara a cara informativo preguntándole yo diferentes cosas que han pasado. Y otra cosa para cerrar. Yo cuento un 5% de las cosas que me llegan. Si yo cuento el otro 95% Icardi sería todos los días tapa de los portales. En este celular tengo información sensible”, remató, muy picante.

