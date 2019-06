Jorge Rial comenzó Intrusos con un fuerte descargo tras las acusaciones en redes sociales como responsable de la depresión que sufrió Beatriz Salomón, producto de la famosa cámara oculta a su por entonces marido, Alberto Ferriols, emitida por el ciclo Punto doc, en América, y su exposición posterior en vivo en Intrusos en la noche.

Tras la muerte de la querida actriz a los 65 años, debido a un cáncer de colon, el conductor habló de la supuesta prohibición de la exvedette en América. Además, contó detalles de la fallida reunión que organizó entre Salomón y las autoridades de la emisora para acercar posiciones.

“Ella vino muchas a este programa después de aquella cámara oculta, hasta que un día toma la decisión de iniciarle un juicio a este canal y mucho después me mete a mí y a Luis Ventura, porque se le acerca gente que le dice que había mucha plata. Ella estaba en su derecho, no es una crítica. Una vez que le inicia juicio a esta empresa, el canal dijo ‘Beatriz Salomón no puede venir más al canal porque nos está haciendo juicio’”, comenzó el conductor.

“Sin embargo, y esto muchos no lo conocen, yo fui el único que gestioné y me costó mucho convencer a la gente del canal para una reunión entre Beatriz Salomón, (su abogada) Ana Rosenfeld, el abogado del canal y yo. Le dije ‘Turca, vos tenés que volver a América, no puede ser que estés prohibida, de alguna manera. Tenés que volver a laburar’”, continuó con su relato.

“En ese momento había muchos proyectos de ficción en el canal y se le hace una oferta para compensar. Ella estaba muy mal y le ofrecieron una suma importante y laburo. Pensé que se iba a arreglar porque lo vi en su cara. Algo pasó en el medio, vuelve y dice que no hay arreglo. Le dije ‘Beatriz, estás mal, es buena guita y volvés a laburar’. Creo que eran 50 mil dólares, en el 2005 ó 2006”, detalló.

“Creo que fui el único de los que acusaron que intentó ayudar a Beatriz, de sacarla de ese quilombo con el canal. Yo quería que volviera porque la estaba pasando mal, pero lamentablemente no llegamos a un acuerdo”, concluyó el periodista.