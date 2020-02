Joaquín Sabina se cayó del escenario en medio de un concierto en Madrid y fue retirado en camilla

En medio de una multitud coreando sus más exitosos temas y en el día en el que cumple 71 años, Joaquín Sabina sufrió este miércoles un fuerte golpe tras caer del escenario principal del WiZink Center, una sala de Madrid donde se encontraba presentando un show junto a su colega y amigo, Joan Manuel Serrat.

Tras ocurrir el hecho, rápidamente las redes se hicieron eco del susto que se vivió en el lugar con imágenes del artista siendo trasladado en camilla rodeado de un grupo de auxiliares y enfermeros, mientras el público aplaudía para darle ánimo a su ídolo.

Joaquín Sabina: "Lo siento muchísimo, me he dado un golpe muy fuerte en el hombro que duele mucho. Y me hace que tengamos que suspender todo". G-plus

Unos minutos después del accidente, y con la ayuda de Serrat, Sabina regresó al escenario en silla de ruedas para darle tranquilidad al público: "Lo siento muchísimo, me he dado un golpe muy fuerte en el hombro que duele mucho. Y me hace que tengamos que suspender todo", se excusó dándole prioridad a su salud.

Los organizadores del recital confirmaron a medios españoles que el cantante no perdió el conocimiento en ningún momento y que se mantuvo comunicado con el personal de emergencias que lo retiró. Antes de su reaparición, la organización había apagado las luces y anunciado por altavoz que el recital quedaba suspendido.