Jimena Monteverde reaccionó con inmensa emoción a la noticia de que será abuela: "No paro de llorar"

Jimena Monteverde se siente feliz y emocionada por la noticia de que, a sus 49 años, se convertirá por primera vez en abuela.

Es que su hijo Victorio, que tiene 28 años, le confirmó que será papá de una nena tras 12 años de noviazgo con su pareja, Josefina.

"No puedo más de la emoción, desde que mi hijo me contó que va a ser papá, cada vez que pienso en eso me largo a llorar de la alegría", contó Jime, súper contenta, en diálogo con Pronto.

JIMENA MONTEVERDE LE HABÍA PEDIDO A SU HIJO QUE TENGA UN BEBÉ

En este contexto, Jime admitió que tenía muchas ganas de que Victorio se convierta en papá con Josefina.

"Victorio hace 12 años que está de novio con Josefina y esperan una bebita para el 28 de septiembre. ¡No falta tanto! Voy a ser una abuela joven y confieso que moría de ganas de ser abuela. Todo el tiempo le preguntábamos para cuándo porque yo amo a los bebés y tengo re buena onda. Le decíamos que por favor tuvieran un bebito y al final se dio", cerró, súper agradecida.