Jey Mammon, a fondo sobre la decisión de Telefe de sacarlo de La Peña de Morfi: "Me parece injusto"

En una larga entrevista con Intrusos habló Jey Mammon de la mediática denuncia de Lucas Benvenuto. Volvió reclamar su inocencia y entre varios temas, habló de la decisión de Telefe de retirarlo de la conducción de La Peña de Morfi y la nominación del ciclo a los Premios Martín Fierro.

“Iba a decir que los Martín Fierro no me importan un carajo, pero la verdad es que me parecen los premios más hermosos de la televisión. Son los que tenemos, los más lindos”, se sinceró. “Es tema si voy y si no voy también”, dijo.

“Nada más lejos para mí hoy que pensar en La Peña de Morfi. Pero si voy, voy a sentarme en la mesa del programa porque no hay nada más merecedor que esa nominación”, sostuvo, en el ciclo de Flor de la Ve mientras apuntaba contra el canal.

JEY MAMMON SALIÓ AL CRUCE DE TELEFE POR ALEJARLO DE LA PEÑA DE MORFI

Cuando la animadora le preguntó al humorista qué pensaba sobre la acción de Telefe de dejarlo sin la conducción del ciclo creado por Gerardo Rozín fue muy sincero.

"Yo no tengo por qué no estar trabajando". G-plus

“Si me pongo a analizar, siento que estoy viviendo una pandemia. Si me tomo todo personal, me voy a España de nuevo. Te juro. Todo me parece injusto. Todo”, asguró, contundente. “Yo no tengo por qué no estar trabajando”, expresó.

“No voy a decir que celebro no estar en pantalla. Si hay que yo desearía es ir a los Martín Fierro y estar nominado como mejor conductor, también”, afirmó. “Te lo merecías”, acotó Florencia. “Nunca lo dije, pero creo que me lo merecía”, sentenció.

Emocionado, contó por qué creía que se merecía la nominación en ese rubro. “Cuando yo llegué a Telefe me llamaron para hacer otra cosa. Y no lloro como un bebé que hace un berrinche. Lloro porque me cargué un programa al hombro muy heavy en donde faltaba Gerardo Rozín”, finalizó.