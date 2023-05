Irónico descargo de la China Suárez sobre su supuesto nuevo romance: "¿Quién será mañana, Spider-Man o Trump?"

La China Suárez continúa desmintiendo una relación que se le atribuyó este lunes, primero en Intrusos de la mano de Guillermo Coppola, y luego en LAM cuando Yanina Latorre aseguró que la actriz mantiene encuentros furtivos en diferentes partes del mundo con un productor.

En efecto, la panelista reveló este martes que la actriz habría comenzado una relación libre de ataduras con Rodolfo Lombaglia, el dueño de Bourke, una productora que contrató a la China para la película El duelo (junto a Joaquín Furriel) y luego para un especial que hizo en Qatar en octubre.

Ni lenta ni perezosa, la China recurrió a la ironía y el sarcasmo en un nuevo descargo que hizo casi al instante en sus stories de Instagram. “Acá estoy terminando una reunión de trabajo, tardísimo. ¿Cuántos novios en una semana?”, preguntó.

LA CHINA SUÁREZ DESMINTIÓ SU ROMANCE CON EL PRODUCTOR RODOLFO LAMBOGLIA

“Me separé hace una semana y ya tuve un novio cantante, después uno de 60 (años, ayer), un señor que no lo conozco, no lo vi en mi vida, y que me lo dijo él por teléfono; y ahora con un productor groso, Rodo Lamboglia, que le mandamos un beso, que está en Madrid en este momento”, agregó la actriz.

“Así que… ¿quién será mi nuevo novio mañana? Estén atentos a mi canal. Suscríbanse que van a tener novedades”, agregó la China, que colocó dos opciones para que sus seguidores elijan entre Spider-Man y Donald Trump.

“Che, y Rodo está indignado porque le dijeron que tiene 60 años y es bastante más joven”, dijo la China en otra story. “Yo sé que es difícil verme soltera, y raro, pero es así. Por ahora, completamente sola”, cerró.

Pero, además, la China publicó otra story con una foto posando junto a Lamboglia, y también un intercambio de audios con el productor, que culmina con el pedido de este: “Boluda, si inventan que estoy de novio con vos me espantan todas las candidatas jajaja”.

“Perdón Rodo. Chicas, la idea no es espantarle candidatas. Está solo y con ganas de conocer gente. Les dejo su Instagram”, escribió la actriz sobre la captura.