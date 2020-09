La insólita actitud de Esmeralda Mitre con el Cantando: "No ensayó ningún día del finde porque no tuvo ganas"

Salvada en una decisión más que polémica en la última gala, y luego de que Marcelo Tinelli la impulsara como candidata a coronarse en el Cantando 2020, a Esmeralda Mitre parece haberse mareado tanto protagonismo. Y más allá de su conocida personalidad excéntrica, Yanina Latorre contó en Los Ángeles de la Mañana las extrañas actitudes de la artista.

“Esmeralda Mitre no ensayó ningún día del fin semana porque no tuvo ganas. Está muy enojada con lo que la gente escribe sobre ella en Twitter, los haters, y se la agarró con la producción del Cantando”, afirmó. Luego, la panelista explicó el origen de la furia de Esmeralda: “Dice que (en el programa) no la cuidan. Se ve que habría que moderar Twitter y cuidarla más. La culpa de que la puteen a ella en Twitter es de todos ustedes, del Cantando 2020, no es de ella. Es insólito”.

“Amenaza con que si se la sigue criticando en Twitter, renuncia. También tengo data de que el equipo que está con ella no la está pasando bien. Es muy difícil. Suspende los ensayos todos los días, los deja esperando. Cuando no es presencia, porque ella ensaya de forma presencial por más que mienta, los deja esperando mucho en zoom que tiene un límite de tiempo. Si el ensayo es dentro de 10 minutos, llama al coach para decirle que es dentro de 3 horas. Y esta gente tiene una vida y trabaja”, cerró Yanina Latorre sobre Esmeralda Mitre.