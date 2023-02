Inesperada reacción de Camila al ser salvada por Julieta y salir de la placa de nominados en Gran Hermano: "¿Qué? ¿Es en serio?"

A pocas horas de que se viva una nueva gala de eliminación en Gran Hermano 2022, Julieta Poggio –que se había convertido en la nueva líder de la semana- debió elegir a quién salvar de placa entre Camila, Lucila “La Tora”, Alfa y Romina.

Y para sorpresa de muchos, Julieta optó porque la exdiputada (una de las participantes con quien más relación de amistad tiene) continuara nominada. Ocurre que, anteriormente, su compañera le había confesado que necesitaba saber qué piensa la gente sobre su continuidad en el reality de Telefe.

Luego, fue el turno de Alfa. Fue entonces que, en medio de la incertidumbre y en un difícil mano a mano, la joven se terminó inclinando por Camila: "Estoy un poco nerviosa. Como ya dije, me costó bastante tomar esta decisión porque no la tomé para nada por afinidad, ni feeling, ni corazón. La tomé por una estrategia para una placa que tengo en mente y confío que el resultado va a ser el que creo y que esta jugada me haya salido bien. Obviamente, tengo mis motivos y a la que voy a salvar es a Camila", expresó.

Fue entonces que una de las participantes que llamó la atencion en el ultimo tiempo por su vincuilo con Alfa, salió a abrazar a la líder sin dudarlo: "¿Qué? ¿Es en serio, Ju? ¡Ay, no lo puedo creer! No me lo esperaba en lo más mínimo", se confesó, visiblemente emocionada.

De esta manera, Romina, Alfa, y La Tora deberán dirimir su permanencia en el programa tras conocerse la decisión del público el próximo domingo.