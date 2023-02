Incómodo momento en Gran Hermano: Romina Uhrig le cortó el rostro a Julieta Poggio tras dejarla en placa

La sorpresiva decisión de Julieta Poggio de no salvar de la placa de nominados a Romina Uhrig puso en jaque su amistad en Gran Hermano.

Minutos después de que Julieta sacara de placa a Camila Lattanzio, Poggio fue a buscar a Romina para hablar y le cortó el rostro con contundencia.

"Pensé que la iba a salvar a Romina. Pensé que iba a ser totalmente diferente. ¡No lo puedo creer!", le dijo Camila a Alfa, festejando no estar nominada, a pocos metros de Julieta y Romina.

Preocupada por su accionar, Poggio le dijo a Uhrig: "¿Podemos hablar un minuto? Te quiero decir algo". Lo que no esperó la modelo fue que le cortaría el rostro.

"¿Podemos hablar un minuto? Te quiero decir algo", le dijo Julieta a Romina. "Estoy cocinando", le respondió Uhrig. G-plus

"Estoy cocinando ahora, Juli. Después de que termine de cocinar", le contestó la exdiputada a la modelo, quien se quedó parada a su lado, muy seria.

"Bueno", le respondió Julieta. Y Alfa se sumó a la tensa escena para burlarse de ambas: "No sabía. No sabía que me iba a dejar en placa. Bienvenida a Gran Hermano 2023".

MARCOS ENCONTRÓ ROPA ÍNTIMA DE JULIETA POGGIO Y LA TRATÓ DE SUCIA

A casi cuatro meses de ingresar a Gran Hermano, la confianza entre Marcos Ginocchio y Julieta Poggio se incrementó, a tal punto que el joven salteño no dudó en decirle a la modelo, en la cara, que tiene olor a pata.

"Está potente el olorcito a pata de la Juli", dijo Marcos, en la habitación, mientras Nacho miraba los calcetines sucios.

Descolocada, Poggio reaccionó: "¿Qué pata? Yo no dejé mis medias ahí". Sin embargo, Marcos insistió: "Tus medias...".

Lejos de hacerle gracia el comentario de su compañero, la modelo concluyó: "No, esas no son mis medias".