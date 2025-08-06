Este miércoles se conoció la triste noticia del fallecimiento de Jane Etta Pitt (84), madre del reconocido actor estadounidense Brad Pitt (62). La información fue difundida por el sitio TMZ, que accedió a declaraciones de miembros cercanos de la familia.

Si bien la noticia se conoció hace pocas horas, según TMZ, la muerte no habría ocurrido en las últimas horas, sino “en el transcurso de uno o dos días recientes”.

Brad Pitt junto a su madre.

En redes sociales, la sobrina del actor, Sydney Pitt, publicó un emotivo mensaje en el que destacó la personalidad amorosa de su abuela y los valores que le transmitió durante su infancia y acompañó sus palabras con un carrusel de imágenes familiares.

MURIÓ LA MADRE DE BRAD PITT Y SU NIETA SIDNEY LA DESPIDIÓ CON UN CONMOVEDOR MENSAJE

“Me enseñaste a pintar, a ser fuerte y a amar a Jesús”, escribió la joven. Y recordó momentos inolvidables como las banana splits en el desayuno, los juegos de mesa, los paseos a Silver Dollar City y las cenas en Olive Garden que compartieron.

Foto: Instagram @pidney

La joven aseguró en el posteo que Jane “podía seguir el ritmo de los 14 nietos sin perder el compás” y aseguró que su amor “vive en cada pincelada, cada gesto amable, cada colibrí”.

Hasta ahora, los medios no han logrado comunicarse con Brad Pitt, aunque se espera que sus publicistas emitan un comunicado oficial en las próximas horas, dada la sensibilidad de esta pérdida, ocurrida mientras el actor disfruta del éxito de F1, su película más taquillera en casi 40 años de carrera.

QUIÉN ERA JANE ETTA PITT, LA MADRE DE BRAD PITT QUE VIVIÓ ALEJADA DEL MUNDO DEL ESPECTÁCULO

Jane desempeñó un rol clave como consejera escolar en Springfield, Missouri, y fue ampliamente reconocida como el alma cohesionadora de la familia.

Estuvo casada con William Alvin Pitt desde 1962 y juntos criaron a sus tres hijos: Brad (nacido en 1963), Doug (1966) y Julie (1969), transmitiéndoles valores centrados en la fe, la bondad y el compromiso con los demás.

Brad Pitt filma spot para Joe Biden.

A pesar de haber llevado una vida alejada de los reflectores, Jane acompañó a su hijo en momentos importantes de su carrera, como la ceremonia de los Premios Oscar en 2012 y el estreno de Unbroken en 2014.

