"Hoy la prioridad soy yo": Jorge Rial le restó importancia a la polémica con su hija Morena

Las filosas declaraciones de Morena contra Jorge Rial motivaron la reacción de su padre, quien fue categórico respecto de su postura frente a la distante relación que mantiene con su hija mayor.

"Hoy la prioridad soy yo", enfatizó el periodista en una nota con A la tarde.

Luego, Jorge hizo referencia al infarto agudo de miocardio que sufrió en Colombia, y por el cual asegura haber estado 10 minutos muerto.

Más sobre este tema Morena picanteó a Jorge Rial tras el infarto en Colombia y le dio un llamativo consejo para su salud

"Hoy tengo que pensar mucho en mí, en mi salud. La pasé mal, así que hoy es mucha tranquilidad", cerró Jorge Rial dejando en segundo plano su frío vínculo con Morena.

JORGE RIAL MINIMIZÓ SUS ROCES CON MORENA, SU HIJA MAYOR

Por otra parte, cuando a Jorge Rial le insistieron para que profundice sobre su vínculo tirante con Morena, fue taxativo: "Yo no tengo conflicto con nadie".

"Estoy descansando, recuperándome. En otra etapa de mi vida. Muy bien y muy agradecido. Estoy acá", siguió.

En ese punto, afirmó: "Ahora mis hijas ya son grandes, están criadas, tienen su vida".

"Ahora mis hijas ya son grandes, están criadas, tienen su vida". G-plus

Al final, Jorge Rial volvió a centrarse en sí mismo y relegar a Morena y a Rocío: "No me tengo que preocupar yo por ellas. Me preocupo lo mínimo indispensable, pero ninguna de las dos depende de mí".