Horacio descubrió los problemas de Orlando con el alcohol y una dura verdad en ATAV 2: "Te voy a robar tu mujer"

La llegada de Orlando Berti (Martín Bossi) al teatro Brisco calmó las aguas entre Horacio Hills y su esposa Ethel en ATAV 2 luego de las dramáticas salidas de Ricardo (Darío Barassi) Y Freddy Rosales (Roberto Peña) que casi arruinan el espectáculo que preparan con Ana (Justina Bustos).

Pero la llegada de Berti no solo puso en marcha la maquinaria del espectáculo de Hills sino que también reabrió las heridas de un amor frustrado entre el humorista y el personaje de Malena Solda, ocurrido muchos años atrás.

Sin embargo, la separación de su esposa y la reaparición de Ethel, le produjo una angustia tan grande a Orlando, que retomó su adicción al alcohol y estuvo a punto de perder la vida en el mismísimo teatro de Horacio, que tuvo que salir a frenarlo él mismo.

“¡Orlando! ¿Qué hacés ahí? ¡Bajate de ahí! ¡No te tires porque me vas a fundir! ¡Quedate ahí!”, le gritó Horacio a Orlando, que amagaba con lanzarse desde un palco imitando al Hombre Araña.

EL SINCERICIDIO DE ORLANDO BERTI FRENTE A HORACIO HILLS EN ATAV 2

Ya en el piso superior, Horacio logró quitarle la botella a Orlando y preguntarle dónde está su esposa. “Ethel, Ethel, es tu mujer. Te la van a robar, y bien robada va a estar. ¿Sabés quién te la va a robar? ¡El Hombre Araña! ¡Yo!”, le advirtió Berti a Hills.

“¿Bien robada? Y decime: ¿tu mujer y tu hijo dónde están? ¿Están bien con vos?”, le preguntó Horacio a Orlando, que le lanzó varios improperios mientras trataba de ahoracarlo, muy ebrio.

“Ahora te vas a tomar un taxi y te vas a dormir una siesta. Y después vas a volver fresco como una lechuga, pero no me vas a cag… la temporada. Si te querés matar, te vas a matar después de la temporada, pero a mí no me vas a cag… el negocio. ¿Está claro? ¡Y no me muerdas la mano!”, le advirtió el empresario.

“¿Sabés quién sos vos para mí? ¡Perón y Evita! Los dos. Dejame dormir acá”, le pidió Orlando, más calmo.