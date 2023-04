La hermana de Juan Martino apuntó contra Flor Moyano tras su denuncia: "Bronca e impotencia"

Flor Moyano denunció a Juan Martino ante la Justicia por abuso sexual. Acto seguido, asistió a LAM y relató, entre lágrimas, el calvario que vivió en El Hotel de los famosos 2 con su excompañero.

En este contexto, Celeste Martino, la hermana de Juan, alzó su voz y defendió a su hermano haciendo hincapié en que sería inocente. "Me sentí re contra afectada como familia y, sobre todo, por él. Fue todo un gran impacto que no esperábamos, con un sentimiento de bronca al yo saber la verdad, me generó mucha impotencia", sentenció en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

"Fue todo un gran impacto que no esperábamos, con un sentimiento de bronca al yo saber la verdad, me generó mucha impotencia".

Acto seguido, hizo hincapié en que cree en la palabra de su hermano y apuntó contra Flor, admitiendo que vio parte de su entrevista con Ángel de Brito.

"Te soy sincera, vi un recorte de una nota, no puedo escucharla, que estén acusando a alguien tan cercano de algo que no hizo me genera bronca e impotencia, yo no soy la que tiene que hablar... Está todo en manos de la Justicia, mi hermano hablará cuando tenga que hacerlo, no puedo escuchar su relato entero", sumó, contundente.

CELESTE MARTINO CONTÓ CÓMO ESTÁ SU HERMANO TRAS LA DENUNCIA

Antes de cerrar, Celeste contó que Juan está recibiendo ayuda psicológica y apoyo total de sus seres queridos.

"Mi hermano está siendo asistido psicológicamente, estamos como familia conectados y en contacto permanente pero está tranquilo también, para él fue un golpazo pero estamos bien".

"Mi hermano está siendo asistido psicológicamente, estamos como familia conectados y en contacto permanente pero está tranquilo también, para él fue un golpazo pero estamos bien", sentenció.