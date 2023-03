“Háganse ver”: Dalma Maradona estalló contra los haters que la cuestionan por no mostrar la cara de su hija

Dalma Maradona festejó con mucho amor el cumpleaños número 4 de su hija Roma, su primogénita, y publicó el álbum de fotos de la fiesta en su Instagram, que contó con una increíble ambientación.

La hija de Diego Maradona jamás muestra el rostro de la nena en redes sociales, algo que sus seguidores no pasaron por alto.

Tras las críticas y los constantes reclamos para que la actriz devele la cara de la nena, ella publicó una serie de stories defendiéndose, con notable enojo por la situación.



"Si tanto te molesta que no muestre la cara de mi hija, no me sigas! Por Dios, lo que las indigna... háganse ver! Es una nena normal como cualquier otra! Suelten y dejen que cada padre decida por sus hijos sin tener que opinar de TODO! Que YO sea pública no te da derecho a opinar de todo!" escribió en la primera story, muy afectada.

DALMA SE HARTÓ DE LAS CRÍTICAS DE SUS SEGUIDORES POR NO MOSTRAR LA CARA DE SU HIJA

La hija de Claudia Villafañe siguió la serie de stories con una frase fuerte: "Repitan conmigo... ASÍ COMO NO SE OPINA DE UN CUERPO AJENO, NO SE OPINA DE LA CRIANZA DE UN NIÑO QUE NO ES EL SUYO!"

Para la tercer story, Dalma decidió bajar el tono y reconocer a las personas que le dedicaron buenos deseos por el cumple de la pequeña: "Que nada opaque todo el amor y los mensajitos hermosos para Roma y para el hermoso cumple que tuvo! Gracias!".