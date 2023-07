Gustavo Conti confirmó que le sacaron el respirador a Silvina Luna y habló de la versión del vaso de agua

Los Socios del Espectáculo mostraron el video de Gustavo Conti en el que hizo referencia a las mejorías en la salud de Silvina Luna en las últimas horas.

“Ayer a ella le pudieron sacar el respirador y gracias a Dios tuvo una mejoría bastante grande. Hay que seguir rezando por ella”, dijo el actor.

Más sobre este tema "Se quebró los dedos con una ojota": Estefi Berardi reveló fuertes detalles del grave estado de Silvina Luna

Fue allí cuando habló de la versión del vaso de agua: “Lo importante es que ella está mejor, dicen que pidió un vaso de agua y es un proceso muy lento”.

“Estuvo siete días en coma, es una mejoría muy grande que le hayan sacado el respirados y que esté mucho mejor”, agregó Conti.

Más sobre este tema Esperanzadora versión sobre el estado de Silvina Luna: "Reconoció a su hermano"

Al final, pidió: “No dejemos de rezar porque es lo que necesita, yo creo que la fe mueve montañas, ella tiene una polenta impresionante y va a salir adelante”.

GUSTAVO CONTI HABLÓ DE LA APARICIÓN DE ANIBAL LOTOCKI EN TELEVISIÓN

Gustavo Conti habló de la aparición de Aníbal Lotocki en televisión luego de la internación de Silvina Luna.

Más sobre este tema Revelaron el motivo por el que internaron a Silvina Luna en terapia intensiva: "Empezó a desvariar "

“Me preguntan si ayer vi a este hombre (Lotocki) haciendo declaraciones en canal 13, y no, no lo vi, no puedo verlo, me genera rechazo, me da odio”, expresó.

"No lo vi, no puedo verlo, me genera rechazo, me da odio". G-plus

En el video, Conti sentenció: “Elijo concentrar mi energía y buena onda para mi amiga, para que se pueda recuperar. La verdad es que fue un milagro”.