Guillermina Valdés sorprendió al postear una dulce foto con su expareja Sebastián Ortega: "Tan jóvenes"

Dante Ortega, el hijo de Guillermina Valdés con su expareja, Sebastián Ortega, cumplió 22 años y su mamá le dedicó un emotivo mensaje en Instagram.

La expareja de Marcelo Tinelli sacó a relucir las fotos más lindas de su hijo cuando era chico. Y encontró una en la que también aparece Sebastián, su ex y padre del joven.

Entonces, Guille la compartió a través de sus stories de Instagram y, buena onda, etiquetó al productor. "Éramos tan jóvenes", expresó, nostálgica y buena onda con su expareja.

GUILLERMINA VALDÉS SE QUEBRÓ AL RECORDAR CÓMO ENCARÓ SU PARTICIPACIÓN EN ¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?

Cuando Natalia Oreiro le señaló que ya no le quedaba nada por hacer en el ciclo tras sus muchas interpretaciones, Guillermina Valdés reconoció que “tiene un nivel de exigencia muy grande”. “A veces me tocaba grabar un tema y no podía hacerlo como quería. Una se adapta”, señaló.

“Ojalá todos puedan ser la máscara, porque podés ser vos”, dijo Guillermina, que no pudo resistir la emoción y se quebró. De esta manera, la conductora le señaló que la máscara le dio la oportunidad de “ser de nuevo una niña”.

“Eso. Volví a jugar a mis 45 como no sé si alguna vez jugué y estoy agradecida por la oportunidad”, reconoció Guillermina, que contó que su hijo Dante la ayudó con su interpretación.