Guillermina Valdés reveló cómo está su relación actual con Marcelo Tinelli: "Para mí, es muy importante tener vínculos armónicos en mi vida"

Instalada en Mar del Plata, donde se presenta en la obra 39 escalones, Guillermina Valdés abrió su corazón y dio detalles de cómo es su vínculo actual con Marcelo Tinelli, con quien tiene a su pequeño Lolo, a menos de un año de la separación.

“Marcelo cuida mucho de Lorenzo, compartimos la crianza y podemos laburar los dos. La verdad que eso está buenísimo. Creo que es transformar los vínculos”, comenzó diciendo Guillermina en una nota que le dio a Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Entiendo que para la prensa no sirve que nos llevemos bien sin ser pareja, no tiene sal y pimienta, pero estaría bueno también hacer prensa de lo que es transformar un vínculo, llevarse bien, quererse”, agregó.

Y cerró con una profunda reflexión: “Cuando uno cierra la puerta, está bueno cerrarla despacito, como ejercicio está bueno no dar el portazo. Por suerte, todas las parejas que tuve, las transformé en buenas relaciones, con respeto. Para mí, es muy importante tener vínculos armónicos en mi vida”.

GUILLERMINA VALDÉS SE QUEBRÓ AL RECORDAR CÓMO ENCARÓ SU PARTICIPACIÓN EN ¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?

Cuando Natalia Oreiro le señaló que ya no le quedaba nada por hacer en el ciclo tras sus muchas interpretaciones, Guillermina Valdés reconoció que “tiene un nivel de exigencia muy grande”. “A veces me tocaba grabar un tema y no podía hacerlo como quería. Una se adapta”, señaló.

“Ojalá todos puedan ser la máscara, porque podés ser vos”, dijo Guillermina, que no pudo resistir la emoción y se quebró. De esta manera, la conductora le señaló que la máscara le dio la oportunidad de “ser de nuevo una niña”.

“Eso. Volví a jugar a mis 45 como no sé si alguna vez jugué y estoy agradecida por la oportunidad”, reconoció Guillermina, que contó que su hijo Dante la ayudó con su interpretación.

“Le tuve que pedir ayuda a Dante porque es músico y yo no canto en inglés. Me decía ‘mamá, no sos cantante’”, recordó, al tiempo que reconoció que “le puso mucho amor” a su trabajo, y le recordó a Moldavsky que “no era Zaira Nara”, como el “investigador” afirmó desde el inicio del ciclo.