Guillermina Valdés recordó la ruptura con Marcelo Tinelli en pandemia: “Estuvimos un tiempo separados y me hizo bien”

En su visita a Los Ángeles de la Mañana, Guillermina Valdés recordó la separación de Marcelo Tinelli en plena pandemia y confesó que estar sola le hizo bien.

“¿Cómo la pasaste en la pandemia?”, le preguntó Ángel de Brito a la empresaria, quien respondió: “La pasé muy bien porque trabajé mucho, fue un espacio que me hizo bien”.

Fue allí cuando Valdés expresó: “Me la re banqué estar conmigo sola, estuve un tiempo separada también de Marce y me hizo bien, estuvimos como tres meses separados”.

GUILLERMINA VALDÉS CONTÓ CUÁNTO CAMBIÓ EN SU RELACIÓN CON MARCELO TINELLI

Guillermina Valdés reveló que desde que está con Marcelo Tinelli cambió muchas cosas en su relación: “He cambiado mucho en la relación, antes era más discutidora”.

“Ahora planteo y la termino en el momento, a mí no me queda ni la cara larga. Después de la pandemia no me banco vibrar mal con otra persona entonces te digo lo que te tengo que decir ahí y seguimos”, confesó en LAM.