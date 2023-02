Gran Hermano: la fuerte crisis de llanto de Romina tras una tremenda pelea con Alfa

A tres meses y medio de ingresar a Gran Hermano 2022, la relación afectuosa de Romina Uhrig y Walter "Alfa" Santiago llegó explosivamente a su final.

Luego de la discusión, en la que Alfa sostuvo que Romina se victimiza con sus hijas, la exdiputada tuvo una fuerte crisis de llanto y encontró consuelo en sus amigas adentro del renalito Julieta Poggio y Daniela Celis.

QUEBRADA, ROMINA HIZO CATARISIS CON JULIETA Y DANIELA EN GRAN HERMANO

Romina: -No puedo más.

Daniela: -Está errado él.

Julieta: -Está muy equivocado en todo lo que dijo.

Nunca me haría la víctima con algo de mis hijas. Si yo me hubiese querido hacer la victima hubiera contado un montón de cosas

Daniela: -Te dijo cosas horribles, Romi.

Julieta: -Se fue a la mierda.

Romina: -Te juro que nunca, nunca metería a mis hijas, ni me haría la víctima. Si yo me hubiese querido hacer la victima hubiera contado un montón de cosas de mi vida y nunca dije nada.

Julieta: -¿Alguno más piensa eso de vos acá adentro? No. Nadie.

Daniela: -Romi, nadie lo piensa. Es el único que piensa eso de vos.

Mirá cómo se lo tenía todo guardado... No lo quiero ver, no quiero que me hable, no quiero que me salude

Romina: -Mirá cómo se lo tenía todo guardado.

Julieta: -Y te duele porque es de una persona que no te esperabas. ¿Por qué hay que menospreciar esto a una mamá que sale a trabajar? Es lo mismo.

Romina: -¿Por qué me dijo esto, Juli?

Julieta: -Yo pienso que esto no tiene vuelta atrás.

Romina: -No, ya sé.

Julieta: -Con esto, Alfa se me cayó del corazón. Ridícula, te dijo.

Daniela: -Sí, muchas cosas feas.

Romina: -No lo quiero ver, no quiero que me hable, no quiero que me salude. Nada.

Julieta: -Lo único que quería era herirla y mezclo todo.