Gran Hermano 2022: la mamá de Mora denunció que su hija sufre discriminación

La eliminación de Mora Jabornisky no sorprendió para nada a los televidentes de Gran Hermano ya que la mayor parte de las encuestas que se realizaban a través de las redes sociales la daban como favorita para dejar la casa, en una suerte de profecía autocumplida.

En este marco, la mamá de la joven, Cristina analizó cómo influyeron las redes sociales en la decisión de los televidentes de votar por una mayoría abrumadora a la joven de Misiones. “A los días que empezó vi que había mucho odio y mucha violencia hacia mi hija, y particularmente hacia su apariencia”, señaló en A la Barbarossa.

Tras explicar que se preservó de las noticias para no sufrir por su hija. ““Los comentarios que leí fueron el motivo por el cual yo dejé de leer notas. Twitter también, que me parece totalmente violento desde antes de esto. Me resguardé un poco más en Instagram, y aún así recibí comentarios de gente que me decía ´este hombrecito´, ´que se defina´, ¿de qué estamos hablando?”, preguntó al aire.

CRISTINA, LA MAMÁ DE MORA DE GRAN HERMANO REVELÓ LAS AGRESIONES QUE RECIBE EN LAS REDES SOCIALES

Cristina reveló que el día en que Mora comenzó a aparecer en Gran Hermano, comenzaron a llegarle esos comentarios de tinte homofóbico. Analía Franchín tartó de explicarle a la mujer que la actitud despectiva de su hija hacia Agustín, uno de los favoritos, la habría dejado fuera de la casa.

“Estuve escuchando que mi hija estuvo de un grupo al otro, y en realidad es lo que yo le enseñé en la vida, a que conocieran uno por uno para fundar su opinión”, explicó Cristina, justificando las acciones de su hija, a la que en las redes la acusaban de “llevar y traer”.

“Así que mi hija hizo lo que hace en su vida diaria, conocer en primera persona a todos. Ella es alegre, muy decidida, tiene mucho coraje, y me parece que la están castigando por algo que debería ser una actitud de vida en todos nosotros”, señaló.

“Creo que está siendo castigada porque dicen que es falsa, otra que es charlatana...y en realidad me parece que, con esa misma vara, la gente que juzga a Mora falsa, no juzga a otras personas dentro de la casa”.

“Creo que Mora abrió una puerta, y en su fortaleza va a encontrar las herramientas para poder gestionar este momento. Si ella quiere dedicarse a algo que le dé exposición, le va a servir”, cerró Cristina.