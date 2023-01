Gran Hermano 2022: la mamá de Maxi destrozó a Daniela y pidió que su hijo se cuide de ella

QUÉ DIJO LA MAMÁ SOBRE LA RELACIÓN DE MAXI Y JULIANA EN GRAN HERMANO

"No me gustaba cuando jugaban juntos porque los perjudicaba a los dos. Se me hacía que ninguno de ninguno estaba jugando bien, es normal en una parejita que aparentemente fue un amor a primera vista", explicó Estela sobre la novia de su hijo.

Para ella, a Maxi le vino bien que Juliana ya no esté en la casa: "A él lo favoreció y a ella le está yendo muy bien afuera. Estoy contenta con eso. Aparte lo apoya muchísimo".