Gran Hermano 2022: grave denuncia contra Rodolfo Castañares por pegarle con una ojota a la perrita Mora

El ingreso de los familiares de los seis finalistas de Gran Hermano ocurrida a mediados de febrero no solo sirvió para darle un poco de oxígeno al reality, sino también para sumarle dos nuevos participantes como son Rodofo, el papá de Nacho, y Valentina, la hermana de Marcos.

Sin importar la definición final entre ambos, en la que los salteños se quedaron con el combo de motos scooters eléctricas, ambos participantes decidieron permanecer en la casa hasta este domingo, a instancias de la producción del ciclo.

Sin embargo, en las últimas horas se viralizó en las redes sociales un video que podría perjudicar la popularidad de Nacho ya que en el mismo se ve a su padre “adoctrinando” a Mora con una ojota tras encontrarla revolviendo la basura.

Todo ocurrió el viernes, cuando la producción organizó su clásica fiesta temática, en esta ocasión de estilo japonesa, y los participantes comenzaron a poner orden en la casa. Ahí fue cuando Rodo encontró a los perritos tratando de revolver el tacho de la basura.

RODOLFO, EL PAPÁ DE NACHO, QUEDÓ EN LA MIRA POR ESCARMENTAR A MORITA CON UNA OJOTA

“Dale, no, vaya para allá”, le decía el estilista a Morita mientras le deba con su ojota en el hocico. Fue ahí que Romina Uhrig decidió levantarla para hacerse cargo de ella y la alejó de Rodolfo, que, sin embargo, le hizo una advertencia.

“¡No le hagas mimos porque si no no aprende! Hay que ponerles límites, chicos”, le dijo Rodolfo a la exdiputada, en tanto que Nacho lo justificaba: “Está sacando cosas de la basura”, dijo.

“El papá de Nacho le pega a Mora, la perra llora y él sigue. ¿No se le llama la atención por esto? Nefasto”, escribió uno de los cientos de usuarios de redes sociales que replicaron el video.

“Maltrato animal a una cachorrita que no tiene ni 3 meses. Rodo le pega con la zapatilla a Mora y la cámara no enfoca. Luego le pega en el hocico y Mora chilla por el dolor. Luego dice que no hay que mimarlos. Romina dice ‘No’ pero se ríe. Nacho le dice ‘basta’ al padre”, escribió otra usuaria de redes junto al video.

Más tarde se viralizó otro video en el que se ve como Morita se va con Marcos por un pasillo, mientras que Caramelo se queda mirando a Rodo, sentado en un sillón. Al momento de que el estilista lo llama para que se acerque, el cachorro opta por seguir a su hermana junto al salteño.