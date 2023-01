Gran Hermano 2022: Camila confesó que se siente atraída por Marcos

En varias ocasiones se lo ha vinculado con Julieta Poggio por la buena onda que tienen, pero lo cierto es que, al menos por ahora, nada pasó entre ellos.

Marcos tiene una admiradora (no tan) secreta dentro de la casa, que aún no le ha confesado su atracción: se trata de Sin embargo,, que aún no le ha confesado su atracción: se trata de Camila Lattanzio , la joven de 21 años oriunda de Ituzaingó.

A pesar de nunca haberlo dicho explícitamente, Camila había tenido algunos acercamientos con el futuro abogado. Incluso, ha sido acusada de "acosarlo" durante los últimos días en diversas oportunidades, tocándolo o haciéndole comentarios.

Por eso, la joven decidió pedir consejo a otro compañero dentro de la casa, y acudió a Thiago para que la ayude.

"Me parece lindo El Primo y quiero activar en algún momento, pero todavía no", le confesó Camila. Su compañero le advirtió que ya se había dado cuenta de que le gustaba, a lo que ella acotó: "Tampoco gustar, me parece lindo... Demasiado".

Acto seguido, le consultó: "Vos que sos hombre, ¿qué me recomendarías?". Su compañero no dudó en darle una respuesta sincera: "No sé, el primo es muy difícil".

"Se hace el bolu... el primo. Me está haciendo mal a la cabeza, cada día que pasa es peor" G-plus

¿Qué sucederá con esta pareja platónica?