El grupo de rock “Chicas Doradas Rock” está causando sensación en la escena musical con su talento y energía en el escenario. Lideradas por Aixa Sosa, la banda ha demostrado su habilidad musical en presentaciones exclusivas y ahora se prepara para conquistar al público argentino.

La Banda se presenta por primera vez en Argentina el 13 de agosto en Makena. Los fanáticos argentinos podrán disfrutar de la energía y el talento de la banda en un show en vivo.

“La música es una de mis pasiones y en ‘Chicas Doradas Rock’ he podido cristalizar un gran proyecto junto a talentosas mujeres que amamos el rock tanto en español como en inglés”, enfatizó Aixa Sosa, líder de la banda.

Actualmente presentan su primera gira por América la cual comenzó en Perú en julio del 2025 continuando en agosto por Argentina, en septiembre por Cuba, y Panamá luego en octubre desembarcan en México culminando la misma en diciembre de 2025 cerrando el año en Estados Unidos, en Miami, y Las Vegas.

Quiénes son Chicas Doradas

Chicas Doradas Rock nace como un novedoso proyecto musical gracias al encuentro entre Aixa Sosa bajista y Jordana Micol segunda guitarrista y voz en Perú mientras trabajaban juntas en una campaña para la emblemática marca Rústica quienes entre charla y acorde descubrieron una pasión en común el rock.

El deseo de formar una banda fue inmediato motivo por el cual compartieron la idea con su productor Mauricio Diez Canseco, quien no dudó en apostar en el proyecto. Luego de un proceso de casting intenso se sumó Bárbara Rojas como vocalista una cantante con años de trayectoria en México donde brilló en escenarios de renombre, luego llegó Josefina Anselmo como primera guitarrista con experiencia internacional y un recorrido que incluye haber tocado con músicos de gran trayectoria como por ejemplo la banda de Charlie García y finalmente la formación se completó con Mara Flow en la batería un artista versátil por su actriz y música.

Próximas presentaciones

23/08 Ferona

31/08 Hard rock Buenos Aires

“Chicas Doradas Rock” se completa con la participación de:

- Marisleydis Avila (percusión menor)

- Mara Flow (batería)

- Josefina Anselmo (guitarra)

- Jordana Micol (guitarra)

- Bárbara Rojas (vocalista)