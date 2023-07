Gonzalo Heredia se emocionó al hablar del amor que lo une a Brenda Gandini: "Nosotros creemos que el amor es todos los días"

En una profunda nota que dio en Noche al Dente –el programa que conduce Fernando Dente por América- Gonzalo Heredia abrió su corazón y se emocionó al hablar del amo que lo une a Brenda Gandini, con quien tiene a sus pequeños Eloy y Alfonsina.

Todo comenzó cuando el actor explicó la importancia de uno de los temas que eligió para esta noche y que se llama Just like starting over, de John Lennon: “Esta es nuestra canción con Brenda. Hay algo con la melodía, pero sobre todo con la letra. Para mí, la palabra tiene como una fuerza monumental. Y la letra, esto de ‘empezar de nuevo’ cada vez que nos vemos, más allá de todo lo que hemos vivido. Es algo que nos representa”, comenzó diciendo el invitado, a flor de piel.

"Para mí, el amor es volver a empezar y darte cuenta que la persona que está al lado tuyo es con la que querés empezar todos los días". G-plus

“Nosotros tenemos anillos que tienen grabada la frase ‘todos los días’, nosotros creemos que el amor es todos los días y, muchas veces, desde ese lugar que no siempre es lindo, que es una mier…, que es cotidiano, que es costumbrista”, agregó.

Y cerró, muy movilizado: “Y esto de volver a empezar como si fuera la primera vez… creo que, para mí, el amor es eso. Para mí, el amor es volver a empezar y darte cuenta que la persona que está al lado tuyo es con la que querés empezar todos los días”.

BRENDA GANDINI HABLÓ DE SUS DESEOS DE CASARSE CON GONZALO HEREDIA

Lejos de los rumores de crisis de pareja y tras haber aclarado que su historia de amor sigue más vigente que nunca, Brenda Gandini habló de sus deseos de casarse con Gonzalo Heredia, con quien tiene a sus hijos Eloy y Alfonsina.

“Yo siento que ya nos casamos en algún punto porque la propuesta fue de lo más hermosa, lo otro es como una fiesta y una celebración del amor”, comenzó diciendo la actriz en una nota para Implacables.

“Como la propuesta fue afuera, quisiéramos hacerlo acá con los amigos que nos acompañan hace 11 años en nuestra relación", agregó, a pocos meses de haber dado detalles de cómo fue ese pedido especial.

“Es decir ‘bueno, mirá lo que logramos sin pensarlo ’.”, cerró Gandini, remarcando que los planes de dar el “sí” con el galán están muy cerca.