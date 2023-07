El gesto de Germán Martitegui al probar el plato que presentó un participante de MasterChef: "Ya me pongo de mal humor"

Luego de haberse sometido a uno de los desafíos más difícil en MasterChef, que consistió en continuar con un plato previamente preparado por otros compañeros, Rodolfo Vera Calderón no pasó un buen momento con los jurados.

Fiel a su sinceridad, Germán Martitegui reflejó en su rostro lo que le pareció la sopa de tomate picante con hinojo grillado y chapiñones glaseados que trajo el concursante. Y se lo hizo saber: “Hay picantes que no son agradables. Este es uno”.

“Eso, por un lado. Por otro lado, si a mí me dicen que es una sopa, pero tengo poquito líquido y tengo que agarrar la cuchara y, aparte, un cuchillo y un tenedor, ya me pongo de mal humor porque es una cantidad de utensilios para terminar de comer algo que es muy incómodo”, cerró el chef, tajante.

EL ATAQUE DE LLANTO DE ANTONIO LÓPEZ EN PLENO DESAFÍO EN MASTERCHEF

Los nervios, la adrenalina y el fuerte deseo de llegar a la final de MasterChef, le jugaron una mala pasada a Antonio López, quien no pudo evitar romper en llanto en pleno desafío para superar las expectativas de Donato de Santis, Germán Martitegui y Donato de Santis.

“Ay, me siento re mal”, atinó a decir el participante, antes de quebrarse. Al verlo, Silvana Díaz se preocupó por su compañero y no dudó en consolarlo: “¿No querés cocinar? Te bloqueaste, amor. Sí, ya sé, es feo. Bueno, poné la mente en blanco y arrancá de a poquito”.

“Me parece que hoy, Toni está muy sobrepasado por algunas situaciones. Necesita un abrazo y necesita bajar un cambio. Él está al lado mío, así que no me voy a hacer la distraída”, agregó Silvana, a solas, ante las cámaras. Y Antonio, cerró, sincero: “Lo de la noche anterior no me deja cocinar tranquilo”.