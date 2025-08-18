Lee tu horóscopo diario del 18 de agosto de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Resuelven lo que dejaron pendiente y, con la luna en Géminis, delegan lo necesario para impulsar sus proyectos. Sabiduría en el dinero y tiempo de apostar a lo nuevo. Este impulso mental los lleva a planificar con claridad, detectando oportunidades.

Tauro : La luna en Géminis les brinda armonía en el amor, beneficios en el trabajo y apoyo de la pareja para crecer laboralmente. Iluminación y fortalecimiento de vínculos afectivos. Es un momento propicio para tomar decisiones que mezclen el corazón y la razón.

Géminis : La luna en su signo favorece el análisis de su profesión y abre ideas para el futuro con todo a favor. Mejoras en relaciones y conversaciones pendientes que se concretan. Su ingenio y adaptabilidad les abren caminos inesperados.

Cáncer : Deberán enfocarse en una cosa por vez, ya que tanta comunicación puede confundir sus emociones con la luna en Géminis. Corten de raíz lo innecesario para dar lugar a lo nuevo. Escuchar su voz interior les permitirá distinguir entre lo que es real.

Leo : Con la luna en Géminis, organizan planes que los renuevan y consideran estudios o nuevas actividades. Triunfos profesionales asegurados. Este es un ciclo para mostrarse al mundo, ganar visibilidad.

Virgo : La luna en Géminis les acerca a alguien con quien comparten intereses y curiosidad. Superan retos laborales con flexibilidad. Aprovechen para establecer vínculos que combinan afinidad personal.

Libra : Con la luna en su signo, reciben las mejores respuestas laborales y comunican con inteligencia. Crecimiento empresarial gracias a su rendimiento. Su equilibrio natural será clave para cerrar acuerdos y ganar estabilidad a largo plazo.

Escorpio : Con la luna en Géminis, encuentran respuestas internas y se abren puertas en lo profesional. Paz interior y estabilidad emocional. Su intuición se combina con oportunidades concretas que consolidan su camino laboral.

Sagitario : Disfrutan y confían en la vida con la luna en Géminis, enfocándose en lo que desean hacer. Retoman el diálogo y planean un encuentro en pareja. El optimismo y la flexibilidad serán su mejor carta para atraer buenas noticias.

Capricornio : Organizan un viaje con la pareja y proyectan un futuro lleno de ideas gracias a la luna en Géminis. Nuevos descubrimientos que abren el corazón. Abrirse a experiencias distintas les permitirá disfrutar sin perder de vista sus metas.

Acuario : Surgen viajes laborales que se comparten con socios y llegan noticias motivadoras con la luna en Géminis. Justicia en las relaciones públicas. Su red de contactos se fortalece, generando alianzas estratégicas para el futuro.