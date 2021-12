Georgina Barbarossa habló por primera vez de su adicción a las cirugías: "Le mentía a mi terapeuta y me iba a operar"

Tras haberse puesto temporalmente al frente de Flor de Equipo (Telefe), Georgina Barbarossa pasó por PH Podemos Hablar (Telefe) y por primera vez habló de su adicción a las cirugías.

Reflexiva, contó que comenzó a operarse tras el asesinato de su marido por la culpa que sentía de seguir viva.

"Siempre me dio mucho miedo morirme en la anestesia. Pero después, cuando lo mataron a mi marido, me agarró muchísima culpa de estar viva y me empecé a acuchillar, a operar", contó.

Acto seguido, reveló cuándo se sintió tan incómoda con su manera de verse que se hizo múltiples cirugías.

"Un día me miré al espejo, me vi los ojos hinchados y dije 'chau, me opero los párpados', me puse tetas, me saqué tetas, no tenía panza y me operé de la panza... Mi madre me decía 'Georgina, estás loca'. Le mentía a mi terapeuta y me iba a operar igual", sumó, sincera.

CÓMO ES ACTUALMENTE LA RELACIÓN DE GEORGINA BARBAROSSA CON LAS CIRUGÍAS

A diferencia de años atrás, hoy por hoy la actriz no sale corriendo a operarse cuando el espejo le devuelve una visión de sí misma alejada de la que le gustaría.

"Era algo como de castigo, después me di cuenta y ahora me veo que se me cayó un poquito la papada y digo 'ay, ¿qué hago?' pero en algún momento hay que envejecer”, sentenció, más sabia.