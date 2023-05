Furioso descargo de Morena Rial en las redes: "A mí me gustaría saber por qué se meten e inventan, ¿no ven que dañan?"

En los últimos días, More Rial estuvo en el centro del debate en todos los medios. A la preocupación por la salud de su papá, Jorge, quien sufrió un infarto mientras disfrutaba de sus vacaciones en Colombia, se le sumó una grave denuncia por un supuesto incendio que habría ocasionado en un hotel en Córdoba.

Y fiel usuaria a las redes sociales, Morena decidió compartir su enojo en un video que subió a Instagram Stories: “Dios mío. Yo me pregunto hasta cuándo van a seguir hablando tantas pelotud…, tantas gilad…, tantos inventos”, comenzó diciendo.

“Si ustedes no saben del tema, o no saben de los problemas, de la salud de la gente, ¿para qué inventan?, ¿para qué hablan?”, agregó, sin ocultar lo que le genera que hablen de temas referidos a su vida privada.

Y cerró, filosa: “A mí me gustaría saber por qué se meten, por qué inventan, por qué dicen. O sea, ¿no ven que dañan? Y si quieren dañar, dañen a su familia, a su gente y su mundo. Les mando un beso grande a todos”.

CONTUNDENTE REACCIÓN DE MORENA RIAL TRAS LAS VERSIONES DE HABER PROVOCADO UN INCENDIO EN UN HOTEL

Luego de las fuertes versiones que hablaron de un incendio en el hotel donde se alojó Morena Rial en Córdoba, donde se puso en duda su autoría en el hecho en el que debió intervenir la Policía, la joven rompió el silencio y dio su palabra.

Todo comenzó cuando Cora Debarbieri indagó a la hija de Jorge Rial en A la tarde sobre este hecho: “Me dicen que la denuncia realmente existió. En esa denuncia, está tu nombre y apellido, hablan de escándalos, discusiones, que se quejaron de otras habitaciones del hotel por disturbios y ahí te pidieron que te retires”.

Tras escucharla, Morena tomó la palabra: “Yo dormí en el hotel y no hubo disturbios, no me peleé con nadie. Yo me fui a las 5 de la tarde del hotel, volví a las 9 de la noche y estaba este problema del incendio. Me pasan a otra habitación porque yo tenía dos”.

Por último, ante la pregunta sobre quién fue el responsable de este episodio, More cerró, contundente: “Qué se yo, si yo no estaba en el hotel. Está en las cámaras que yo me fui a las 5.30 de la tarde. Todos me quieren dar porque mi papá está débil, pero él se va a mejorar, ustedes no se hagan problema”.