Furiosa reacción de De Brito por la versión de que había recibido la "vacuna vip": "No crean cualquier estupidez"

El escándalo político que provocó la llamada “vacunación VIP”, por un acceso privilegiado a la vacunación contra el Covid-19 de funcionarios y dirigentes que terminó con el pedido de renuncia del Presidente al ahora exministro Ginés González García, hizo que comenzarán a aparecer nombres de famosos que serían parte de la lista. Ángel de Brito irrumpió con todo en su cuenta de Twitter para negar que sea uno de esos nombres.

“Por supuesto que NO ME VACUNÉ en el ‘Vacunatorio Vip’ de Ginés González García y Alberto Fernández. No crean cualquier estupidez que publican en redes”, lanzó el conductor de Los Ángeles de la mañana, molesto por las fake news que circula donde también mencionan a otras figuras del espectáculo, políticos y empresarios.

Las especulaciones sobre quiénes son los que fueron vacunados por fuera del marco legal que prevée la campaña incluso hizo que aparecen cadenas de WhatsApp. Rotundo, el periodista expresó su molestia por ser relacionado con la polémica. “No me vacuné en ningún lado. Para que quede claro. ¡NOOO!”, cerró Ángel de Brito.