Fuertísimo descargo de Karina Iavícoli contra Flavio Azzaro: "Tenés que dejar de bardear a las mujeres"

El conflicto de Luciana Salazar y Martín Redrado dio pie a un insólito cruce entre Flavio Azzaro y Karina Iavícoli, luego de que el conductor de Crónica cuestionara una pregunta que la panelista de Socios del Espectáculo le hizo a Luli.

"A mí, intentó abusarme", dijo Salazar sobre un supuesto accionar de Redrado. Atenta a la fuerte confesión, Iavícoli le preguntó: "¿Lo denunciaste por abuso?".

No ajeno a la entrevista, y luego de ser protagonista de más de un comentario machista, discriminatorio y homofóbico, Azzaro arremetió contra Karina.

LA CRÍTICA DE FLAVIO AZZARO A KARINA IAVÍCOLI

"¿Cómo le va a preguntar eso la periodista? ¡Digan algo, chicas! ¡Es una vergüenza! Hay un montón de chicas abusadas que no lo pueden contar en el momento", expresó el periodista, en Crónica, indignado.

Luego, Azzaro continuó: "No, ¡loco! Si esto lo dice un hombre lo echan de todos lados. ¿Cómo le va a preguntar eso? ¿Cómo se llama? ¿Karina es? Es una falta de respeto. Si esto lo hace un hombre lo linchan. Está loca. Están todos locos".

FUERTE RESPUESTA DE KARINA IAVÍCOLI A FLAVIO AZZARO

Mirando a cámara y cambiando "Azzaro" por "asado", tras sentirse ninguneada por Flavio, Karina Iavícoli utilizó unos minutos de Socios del Espectáculo para responderle al periodista y reflotar pasados escándalos.

"Este chico tiene problemas con todo el mundo. Estaba recordando, se metió con Messi, con Pampita, con Canaletti, con García Moritán, con Mariana Di arco. A vos no te quiere nadie. A mí la gente no me cancela. Me banca. Vos estás más cerca de estar haciendo un show en un teatro que de estar en los medios", comenzó diciendo la panelista, molesta.

Y siguió respondiéndole a Azzaro, punto por punto: "Primero, te podrías comer un juicio porque me dijiste loca. Es una acusación muy grave, porque hay gente que tiene problemas con la salud mental, y me parece que te fuiste un poquito al carajo".

"Después dijiste que soy una vergüenza. Si yo fuera una vergüenza no estaría acá sentada, ni sería tan buena periodista, hace 25 años", prosiguió Karina.

Evocando algunos detractores de Azzaro, Iavícoli continuó: "Santi Maratea y Darío Barassi dijeron que gente como vos deberían estar fuera de la televisión. Yo también me sumo a ese grupo que cree que gente como vos no tendría que tener un espacio, porque lo que hacés vos no es periodismo, es un show".

"Ah, y me olvidaba: también sos homofóbico. Te metiste con el café Marimari. Te falta calle, papi. Me parece que tenés que andar un poquito más por la calle y dejar de barbear a mujeres. Eso te sale bastante bien. Pero conmigo, chito la boca", finalizó Karina Iavícoli, con contundencia.