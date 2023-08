Fuerte sincericidio de Nazarena Vélez al hablar del dolor que sintió tras la muerte de Fabián Rodríguez: "Mi soledad era tan tremenda que necesité conocer a alguien"

Con el dolor marcado a fuego en su corazón a 9 años de la muerte de Fabián Rodríguez, quien fue su esposo y padre de su hijo, Thiago, Nazarena Vélez abrió su corazón en LAM y reveló como le afecto la partida del empresario.

Luego de debatir sobre la reciente separación de Cecilia “Caramelito” Carrizo y Coco Sily (para recomponer su relación con su exmarido y padre de sus hijos, Damián Giorgiutti, con quien había terminado su historia de amor en diciembre pasado), Nazarena se sinceró al aire: “A veces es una salida conocer a otra persona”, comenzó diciendo.

“Yo no me he bancado la soledad y el dolor. Cuando murió Fabián, enseguida necesité armarme una pareja porque no soportaba el dolor de lo que significaba mi viudez”, agregó, sincera, en el ciclo de América. Y cerró, a flor de piel: “Mi soledad era tan tremenda que necesitaba conocer a alguien”.

FILOSA CRÍTICA DE NAZARENA VÉLEZ TRAS LA POLÉMICA ACTITUD DE LA NEGRA VERNACI EN LA RADIO

Luego de las fuertes repercusiones que despertó la actitud de la Negra Vernaci al tirar unos auriculares por el aire después de mostrarse muy molesta en su programa radial La Negra Pop por los desperfectos técnicos, Nazarena Vélez fue contundente con su crítica al aire,

“A mí me sorprendió. No me lo esperaba, me pareció demasiado agresivo”, sentenció la panelista de LAM, dejando en claro sus sensaciones después de ver las impactantes imágenes con el enojo de la conductora.

“Hoy hablamos mucho del maltrato.”, agregó, sentando su firme postura sobre el clima que se percibió en el estudio desde donde sale su clásico ciclo.

