Fuerte relato de Sofía Macaggi sobre su lucha contra la anorexia en la adolescencia: "Empecé a restringir hasta prácticamente no comer nada"

Saludable y feliz, Sofía Macaggi no le da la espalda a su pasado. Siempre intentando concientizar sobre los peligros de la anorexia, habló a fondo sobre el desorden alimenticio que sufrió durante su adolescencia.

"Tenía 17 años. Fue una enfermedad silenciosa, sobre todo porque no te sale en ningún estudio. Vos estás impecable, divina, pero bueno, se sufre mucho y es una enfermedad larga que tenés que laburar para poder salir. La buena noticia es que se puede", relató en Vino para vos.

Entonces, explicó cómo se fue desencadenando el trastorno que sufrió. "Es algo muy paulatino, uno empieza a restringir una cosa, después otra, hasta que llega un momento que prácticamente no comés nada. Y yo seguía entrenando al nivel que yo entrenaba. Hasta que un día me desmoroné, emocionalmente hablando, porque sí... Necesitaba esa ayuda", afirmó.

Positiva, aclaró que la anorexia se puede superar y contó cómo empezó su recuperación. "Tuve una charla con mis dos papás, arranqué un tratamiento, después me vine a vivir acá y tuve algunas recaídas en el medio. No es que fue de un día para el otro pero uno aprende, tuve que reeducarme, aprender a comer... Pero se puede (salir de la enfermedad)", cerró también remarcando que no tiene fotos de esa época porque no le gustaba que la retrataran.

¡Valioso mensaje!