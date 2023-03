Fuerte reconocimiento de Flor Vigna a Mica Viciconte tras sus años de rivalidad: "Te debo mucho"

A nueve años de conocer a Mica Viciconte en Combate, Flor Vigna habló a fondo de la rivalidad que supo tener con su colega en el reality, que las llevó a enemistarse en la vida real hasta que llegó el momento de los valiosos reconocimientos.

"Si bien el programa se llamaba Combate, estaba lo pasional del equipo. A mis mejores amigos los conocí ahí. A mí la gente me decía: '¿La rivalidad con Mica era mentira?''. Y no, Mica era una competidora exquisita adentro y es una de las personas que más me ayudó a madurar mucho mi personalidad", comenzó diciendo Flor en Vivo para vos, por elnueve.

Y continuó: "Porque yo por querer ser correcta pasaba a ser obediente y de obediente a sumisa. Y eso me pasaba en muchos laburos, en la secundaria. Yo acataba las órdenes. Y Mica era un soldado. Ella decía 'esto es injusto'”.

EL VALIOSO RECONOCIMIENTO DE FLOR VIGNA A MICA VICICONTE

En la profunda charla, mano a mano con Julián Weich y Carolina Pataleo, Flor Vigna reconoció que Mica Viciconte es una de las personas que más la ayudó a crecer como persona.

"Ella me ayudó a sacar mis cosas para afuera. Fue mi mejor opuesto complementario de mi carrera y de mi personalidad", dijo la actriz y cantante.

Con sinceridad, Vigna prosiguió hablando con mucho afecto de Viciconte: "Mucha gente me ha enseñado en mi vocación, pero ella fue la primera. Aunque yo al principio pensaba que era la mala de la película, con el tiempo, eso quedó atrás. Mica es como un ex para mí. Viví cosas muy profundas con ella".

"Yo todos los días me levantaba para ganarle, y ella me hacía ganar a mí misma. Mica, te debo mucho", asumió Flor Vigna, dejando atrás por completo la rivalidad que supo tener con Mica Viciconte.