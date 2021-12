Fuerte reacción de Guillermina Valdés luego de que Pampita eligiera a De Brito como mejor compañero: "Sos re mentirosa"

A pocos días de se viva la gran final de La Academia de ShowMatch, los jurados (integrado por Ángel de Brito, Pampita, Guillermina Valdés, Jimena Barón y Hernán Piquín) no dudaron en votar al mejor compañero. Sin embargo, la pareja de Marcelo Tinelli no vio con buenos ojos la elección de la modelo ¡y se lo hizo saber!

Luego de que Hernán eligiera a Jimena como su mejor compañera y la cantante se inclinara por la top, Carolina Ardohain sorprendió con sus palabras: “¡Ay, qué difícil!”, atinó a decir. Y cuando le nombraron a Guillermina no dudó: “No, no”, expresó.

“Yo tengo que elegir a Ángel porque es el único que me habló durante todo el certamen. Yo le quiero dar charla al resto, pero están todos muy prolijos”, agregó Ardohain. A lo que Guillermina la cruzó, sin filtro: “Yo pensé que era tu mejor compañera. ¡Qué mentirosa, Caro! Estamos re bien”.

¡Qué momento!