Fuerte información sobre Jorge Rial y su conflicto con Luis Ventura: "Él quiere ir a un juicio directo"

Lejos de que la entrevista que le hicieron Karina Mazzocco y Luis Ventura a Morena Rial en A la tarde quedara en el pasado, el papá de la joven, Jorge, estaría dispuesto a tomar cartas en el asunto y llevar a sus colegas a la Justicia.

Así lo dieron a conocer Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en Socios del Espectáculo: “Se viene un juicio por dos bandas, civil y penal, contra Karina Mazzocco, Luis Ventura y varios miembros del directorio de América. Y hoy hay una mediación que va a ser por la tarde y por zoom, aunque ya sabemos que va a fracasar”, empezó explicando Lussich.

“Rial tiene dos letrados: Bernardo Beccar Varela, su histórico abogado, y Gabriel Iezzi, quien lleva adelante el tema penal, por calumnias e injurias. Y Rial prefiere no llegar a un arreglo con Karina Mazzocco, ni con Luis Ventura, ni con las autoridades de América. Él quiere ir a un juicio directo y que esto sienta un precedente”, sumó Pallares.

Y cerró, a pura ironía en la previa de lo que podría ser un escándalo en puerta en los medios: “Así que bueno, no va a haber arreglo. Hay mediación y no se van a ver las caras porque es la pantalla del zoom es muy chica”.

LUIS VENTURA CUESTIONÓ A MARIANA BREY POR SU ASISTENCIA A LOS MARTÍN FIERRO

A días de que haya culminado una nueva edición de la entrega de premios Martín Fierro, Luis Ventura desató otro debate al cuestionar la presencia de la panelista de Socios del Espectáculo, Mariana Brey, en el evento que se llevó a cabo el pasado domingo en el hotel Hilton.

“En la fiesta, me entero que Mariana Brey pasó por encima de los invitados que podíamos haber elegido nosotros también, porque la invitó Telefe”, lanzó Ventura, visiblemente molesto, en A la tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco por América.

“Entonces, yo dije “me tuve que quedar peleándome con las invitaciones’ para que entre compañeros que tendrían que haber estado ahí. ¿Por qué entró Brey no fue, por ejemplo, Diana Deglauy? ¿Con qué criterio?”, agregó, filoso.

“Yo me tengo que adaptar a las reglas de juego. No voy a tachar, no soy vigilante. Soy periodista y soy presidente de una asociación de periodistas”, cerró el periodista, al aire, vehemente contra Brey.