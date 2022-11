Fuerte enojo de Estefi Berardi luego de que liberaran al ladrón que robó en su casa: "La Justicia no tiene idea el miedo que pasamos las víctimas"

Luego del mal momento que vivió Estefi Berardi a mediados de agosto pasado después de que un ladrón ingresara a su casa a robar por segunda vez en menos de dos meses, la panelista se mostró indignada por cómo continuó la causa judicial.

“Hoy, mientras estaba en el programa de Carmen Barbieri (la conductora de Mañanísima, que se emite de lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine y donde trabaja), empezaron a llamarme de la Fiscalía después de que conté en los medios que el juez Gustavo Rofrano dejó en libertad al chorro que entró a robar a mi casa. Le bajó la condena y firmó un acuerdo con el abogado del ladrón para bajarle la pena, dejarlo en libertad y creo que le dieron unas tareas comunitarias a un tipo que no es de acá. Había venido de Colombia hace 20 días y no tiene ningún domicilio fijo, es decir, que corre riesgo de fuga”, comenzó diciendo Beradi en varios posteos que subió a Instagram Stories.

“Por supuesto que yo no pienso atenderlos y le pedí a mi abogado, Fernando Burlando, que llamé él en nombre mío para ver qué querían. Yo no quiero hablar más con nadie después de lo que me hicieron”, agregó Estefi, quien también es parte de LAM.

Luego, dio a conocer la conversación que mantuvo con su letrado: “Fernando me cuenta que, después de que conté públicamente en los medios, cosa que ellos hicieron referencia de esto, querían saber si yo quería que me notifiquen sobre cómo iba a seguir el tema”.

“Ahora que el chorro está en libertad, ¿a mí qué me importa lo que hace el delincuente en la calle? Ya lo dejaste en libertad, loco. Nunca me llamaron antes de condenarlo para ver si yo tenía miedo o para saber cómo estaba, y me llaman ahora que hablé públicamente”, continuó.

Y cerró, visiblemente molesta: “La Justicia, en este país, está en cualquiera. Viven en Disney, no tienen idea el miedo que pasamos las víctimas y lo que es vivir así. Son una vergüenza, le bajaron la condena a un chorro y lo dejaron en la calle. ¿A qué se dedicará este chico actualmente, no? Mi abogado les dijo que no quiero que me notifiquen nada más y que va a presentar un escrito el lunes para que no me molesten más”.

A ESTEFI BERARDI YA LA HABÍAN DESVALIJADO EL DEPARTAMENTO A COMIENZOS DE JULIO PASADO

Fue un mal momento el que vivió Estefi Berardi luego de que le desvalijaran su casa ubicada en Palermo mientras estaba al aire en LAM. Angustiada por lo sucedido, la panelista contó cómo fue el robo, dio detalles de las personas que ingresaron a su departamento y reveló que ya tiene identificados a los delincuentes.

“Ayer estaba en LAM y me estaban robando mientras estaba en el vivo. De ahí me fui a dormir a la casa de mi novio y cuando llego al mediodía después de estar en el programa de Carmen Barbieri (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) veo todo el desastre que era mi departamento y me di cuenta de que me habían robado”, comenzó diciendo Estefi en el ciclo de América.

Luego, reconoció que este hecho logró hacerla sentir mal físicamente: “Estoy descompuesta y con vómitos del susto que pasé. Me robaron la computadora, que encima tenía todos los trabajos dela facultad”.

Le quiero agradecer a la Policía de la Ciudad que vinieron rapidísimo y me mandaron a los que toman las huellas dactilares.. En estas horas me van a llegar el nombre de las personas”, agregó.

Y cerró: “. Yo tengo cámaras de seguridad y ahí tengo todo grabado. Entró un hombre por mi balcón desde el de mi vecino con un cuchillo mirando a ver si había alguien pero, por suerte, yo no estaba ”.