La fuerte emoción de Julieta Poggio tras quedarse en Gran Hermano

Gran Hermano 2022 ingresó en la recta final del juego y Julieta Poggio no contuvo la emoción tras no ser eliminada del reality. La modelo quedó mano a mano con Ariel Ansaldo y logró quedarse en el programa con un ajustado porcentaje.

"Gracias. Gracias. Gracias", dijo Julieta, luego de ser salvada por la gente, con la voz quebrada. Luego, Poggio dejó fluir sus lágrimas al fundirse en un abrazo con Romina Uhrig y Daniela Celis.

Decepcionada con Alfa por las tremendas palabras que tuvo con Romina, vinculadas a sus hijas, Julieta le agradeció a su compañero haber hecho campaña en vivo para que ella se quede en la casa y para que se vaya Ariel.

Sin embargo, la modelo siguió bancando a su amiga, quien no quiso hacer las paces con Alfa tras la salida de Ariel del reality.

"Obvio que no nos meternos, pero no nos gustó lo que le dijo a Romi. No nos podemos hacer las boludas. No me meto, pero a mí me afectó", le dijo Poggio a Daniela, al advertir el intento de reconciliación de Alfa con Romina.

ALFA CELEBRÓ LA PERMANENCIA DE JULIETA EN GRAN HERMANO

Alfa: -Y, ¿qué te dije?

Julieta: -¡Qué lindo! ¡Ay, Dios!

Alfa: -Los últimos diez minutos son fundamentales.

Julieta: -¡Qué lindo! ¡Qué lindo!

Daniela: -Todo, los tres meses acá adentro también (son fundamentales). Todo.

Julieta: -¡Somos 8! ¡Dios mío!