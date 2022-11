Fuerte cruce de Lucila y Agustín en Gran Hermano: "Te querés morir pedazo de careta"

De a poco el clima entre los participantes de Gran Hermano 2022 va tomando temperatura a medida que pasan los días. Y ahora, después de vivirse una nueva gala de nominación, Agustín Guardis y Lucila “La Tora” Villar protagonizaron un tremendo cruce entre sus compañeros.

“Me siento con mucha confianza. Ya probé la placa y voy entendiendo cómo es el juego acá adentro”, había dicho Agustín, quien se encuentra en placa junto a Daniela Celis, Mora, Walter “Alfa” Santiago y Juan Reverdito, en el Confesionario.

Sin embargo, en medio de una comida con el resto del grupo, el joven lanzó una frase que no pasó desapercibida: “De a uno los voy sacando, ¿viste?”, expresó, después de que en otra gala se quedara después de que el público decidiera sacar a Tomás Holder.

Lejos de pasar por alto su comentario, Lucila recogió el guante y le respondió, sin filtro: “Rey, pero escuchame, a vos la gente no te sacó pero porque Tomi tenía heaters, no porque te banquen a vos. ¿Entendés? A vos también te encanta armar embrollo diciendo que las pibas bardeamos a los hombres y te querés matar porque nadie está con vos, vos no sos grupo de nadie. ¡Y te querés morir, pedazo de careta!”.

¡Tremendo!

AGUSTÍN, DANIELA, MORA, ALFA Y JUAN SON LOS NUEVOS NOMINADOS DE GRAN HERMANO 2022

Luego de que Martina Stewart Usher se convierta en la segunda eliminada de Gran Hermano 2022, los participantes volvieron a nominar y en la gala de este miércoles, Santiago del Moro reveló que Agustín Guardis, Daniela Celis, Mora, Walter “Alfa” Santiago y Juan Reverdito son los nuevos nominados de esta semana.

Después de varios días de estrategia, charlas cómplices, discusiones y momentos de tensión, el conductor fue develando el misterio uno a uno hasta que los cinco elegidos por sus compañeros supieron que serán ellos los que dirimirán su permanencia en el reality de Telefe.

Cabe recordar que Romina Uhrig fue la líder de la semana y se ganó el derecho de salvar a uno de los concursantes, decisión que dará a conocer este jueves.

¿Quién será el próximo participante de Gran Hermano 2022 en abandonar la casa?