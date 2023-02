Fuerte confesión de Camila en Gran Hermano 2022: "Me hice un aborto el año pasado"

Aunque Camila y La Tora se enfrentaron varias veces en Gran Hermano 2022, algunas muy picantes, las participantes encontraron en el patio de la casa un momento para confesarse. Allí la primera contó que decidió abortar, luego de un percance que tuvo con su expareja.

“El año pasado pasé por un aborto con mi ex”, empezó contando la única amiga de Alfa que quedó dentro del reality.

“Fue la única vez que me revisó un ginecólogo. Me tenía que seguir revisando y quedó ahí”, reveló, sorprendiendo a Lucila.

CAMILA CONTÓ EN GRAN HERMANO 2022 QUE SE HIZO UN ABORTO

Tomando mate en un sillón, la joven recordó la experiencia. “Por suerte fue súper bueno el doctor y en media hora pasó todo”, señaló, bajo la atenta escucha de su compañera.

“¿Después te revisó?”, preguntó Tora. “Yo me entero lo que pasó. Se pinchó el forro y nos enteramos… Entonces me dejó de venir”, relató.

“De la nada me hice un test, me dio positivo, pero mi cabeza no creía lo que estaba pasando. Mi novio me llevó a este ginecólogo de confianza” , recordó.