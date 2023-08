Desde hace unos días Camila, la última concursante que ingresó a Gran Hermano 2022 fuera de los reingresos, le inició la guerra a La Tora, a quien señaló "tenerle envidia y copiarla". Esos fueron los motivos para nominarla y ahora tuvieron un cara a cara.

Las concursantes se enfrentaron al costado de la pileta y tuvieron un tenso ida y vuelta. "Yo siento que entre nosotras hay algo, como de mala leche. No sé por qué siento eso. En año nuevo, vos me hiciste un comentario que me hizo sentir re excluida", la enfrentó.

En ese momento Lucila la cruzó. "Sí, me han llegado comentarios tuyos que hiciste y que no me parecieron adecuados, cuando ni me conocías", aseveró. “Me tiraste votos diciendo que yo te quería copiar. ¿Copiar, qué?”, la cruzó.

"Igual nunca sentí que yo tenga un problema con vos. Nunca estuve mal predispuesta con vos. ¿Vos en algún momento dijiste que yo te quería copiar?".

LA TORA Y CAMILA DE GRAN HERMANO 2022 SE CRUZARON

"Nunca estuve mal predispuesta con vos, desde el día uno", argumentó Camila, contra la ¿novia? de Nacho.

"Yo sentí como que me tenías envidia", lanzó, provocando las risas de Lucila . "¿De qué voy a tener envidia?", se despachó. "Una envidia más de competencia. Estábamos compitiendo y a mí no me gusta competir", señaló.

"En vez de decírmelo a mí, te encargaste de decírselo a un montón de personas. Vos que decís que odiás el lleva y trae. ¿No sentís que esto fue un lleva y trae? Yo me fui enterando de todo y sin embargo, no hice nada", lanzó. ¡Tremendo!