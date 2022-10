Fuerte audio de la hermana de Thiago contra Estefi Berardi: "Hablan cualquier cosa y nos hacen sentir mal"

Cuando se supo que un hermanito menor de Thiago Medina no va al colegio hace dos años, Estefi Berardi se conmovió e hizo lo posible para conseguirle vacante a Lucas Medina, pero ante la lluvia de críticas la hermana mayor del participante de Gran Hermano 2022 cruzó a la panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

"Yo creo que tienen que dejar de hablar pelotudeces en televisión", expresó en un mensaje de audio de WhatsApp Camila Medina, quien ocupa un rol maternal en la familia.

El enojo de la chica se basaba en que Berardi se había comunicado con funcionarios de la municipalidad de La Matanza, quienes desmintieron que hubiera lista de espera para escolarizar al hermanito de Thiago; que un asistente social había visitado la casa de González Catán donde viven; que les facilitarían materiales para mejorar la vivienda; y que le habían dado un turno prioritario al papá para que se someta a estudios clínicos.

"Ayer fui al médico, estuve internada y estoy muy agotada", justificó Camila su falta de respuesta a los mensajes de Estefi, instantes "después de dar un testimonio en vivo en LAM".

Luego, relativizó la asistencia estatal: " Acá no vino una asistente social, no consiguieron una vacante, no vino nadie. Dijeron que se iban a comunicar conmigo. (…) Con los materiales para la casa nunca nos ayudaron, nadie vino".

LA BRONCA DE LA HERMANA DE THIAGO MEDINA POR EL ESCÁNDALO CON ESTEFI BERARDI

Indignada por el escándalo que se dio a raíz de que Estefi Berardi expuso que el hermano menor de Thiago Medina no va al colegio hace dos años, Camila Medina, la hermana mayor del participante de Gran Hermano 2022 se quejó.

"Por las redes sociales hablan cualquier cosa y comentan pelotudeces, y a nosotros también nos hacen sentir mal", protestó Camila.

Ahí, Estefi Berardi comentó: "En realidad no va al colegio porque no lo mandan. Porque tal vez el nene tiene que trabajar".

"El nene dijo llorando en la nota con LAM 'yo no quiero salir a cartonear más'", cerró Pampito respecto de los hermanos de Thiago Medina.