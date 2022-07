Fue a Bienvenidos a bordo como María Becerra y la confundieron con Anna Chiara del Boca

El juego de los parecidos de Bienvenidos a Bordo da lugar a situaciones insólitas, como que una chica se haya presentado como el calco de María Becerra, pero que a primera vista la confundan con Anna Chiara del Boca.

"Me anotó mi novio porque me dicen en todos lados que me parezco, así que me dijo que tenía que venir", le explicó la muchacha de ojos claros, tenues pecas y piercing en la nariz.

Entonces, Laurita Fernández se arriesgó de entrada: "A mí se me vino alguien, ¿saben quién? La hija de Andrea del Boca".

Sin embargo, la concursante aclaró que no era Anna Chiara del Boca y se sonrió sonrojada cuando acertaron que era María Becerra.

LAURITA FERNÁNDEZ CHICANEÓ A MARCELO IRIPINO Y BAILÓ CON LA "MELLIZA" DE MARÍA BECERRA

Por otra parte, la participante de Bienvenidos a Bordo que confundieron con Anna Chiara del Boca se puso a cantar y bailar Ojalá, uno de los hits de María Becerra.

Por eso, Laurita Fernández convocó a Marcelo Iripino para que abandone su sillón de jurado y se ponga a mostrar cómo era la coreografía del videoclip, y de paso reprochó sin filtros al ex artista.

"Toda mi vida quise bailar en tus shows, y nunca me llamaste. ¿Puedo cumplir el sueño de bailar en uno de tus shows?", y acto seguido Laurita Fernández se puso a bailar con Marcelo Iripino, ex coreógrafo de Susana Giménez.