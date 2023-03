En fotos, Candela Ruggeri en la primera salida pública con Vita y Nico Maccari

Una vez que llegó al local, Cande se cambió la ropa y en el evento lució un diseño exclusivo de la tienda. Se la vio espléndida con un vestido negro con la espalda bien escotada. A la salida, la esperaban Nico y la hija de ambos.

El 10 de enero de 2023, Cande Ruggeri dio a luz a su primera hija, Vita. La beba nació en el hospital Austral y pesó 2.700 kilos. La niña es la primera hija de Candela y Nicolás Maccari, con quien está en pareja desde hace cuatro años.

Fotos: Móvilpress

CANDE RUGGERI Y VITA EN EL ARGENTINA FASHION WEEK

Con un look impactante, Candela Ruggeri, acompañada de su beba Vita, también estuvo presente en el desfile de la reconocida marca brasileña de calzados y carteras Beira Rio, realizado en el Palacio Paz, en el marco del Argentina Fashion Week.

CANDE RUGGERI VOLVIÓ AL GYM TRAS EL NACIMIENTO DE VITA

Cande Ruggeri se convirtió en mamá y dejó de entrenar para estar lo más cerca posible de Vita. Fanática del gym, la modelo volvió a ponerse en movimiento y reveló lo mucho que le costó tomar la iniciativa para volver.

"Arrancando de a poco lo que tanto me gusta hacer. Desde que nació Vita no me pude separar ni un minuto de ella porque me ponía triste pensar que sin mí iba a estar mal", explicó.

"Pero por suerte tengo al mejor compañero del planeta que me apoya siempre y me hace sentir segura con todo, por eso hoy me tomé esta horita para mí que me hizo muy bien", contó sobre Nicolás Maccari.